Tüfekle vurularak felç kalan kediyi tedavi ettirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaş, havalı tüfekle vurulması sonucu felç kalan kediyi sahiplenerek tedavisini üstlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta Atakan Kızıldağ adlı vatandaş yolda gezerken hareketsiz halde bir kedinin olduğunu fark etti. Kızıldağ, hareketsiz haldeki kedinin bel kısmından yaralı olduğunu görür görmez kediyi veterinere götürdü.

Burada yapılan veteriner muayenesinin ardından kedinin havalı tüfekle vurulmuş olduğu tespit edildi.

Olay nedeniyle felç kalan kedi, kendisini bulan Atakan Kızıldağ tarafından sahiplenildi. Tedavisi devam eden kedinin yavru kedilerle oynaması ise izleyenleri duygulandırdı.

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