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Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar Adana merkezli operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı Polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı öğrenildi

İHA

Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar Adana merkezli operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı Polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı öğrenildi

Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, ya da hacizle araçları alarak şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı. Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.
Polis, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak’ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Operasyonun ardından polisin şebekeyi çökertmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik takibin yanı sıra şebekeyi fiziki takibe alan polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı, müşteri kılığına girdiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda el koyulan 12’si çalıntı, 18’i hacizli aracın, piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.
Operasyonda kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde şebekeye ait bir iş yerine yapılan baskında, şüphelilerin, 5 katlı apartmanın çatı katında araç parçaladıkları belirlendi. Çalıntı ya da hacizli araçların vinç yardımıyla apartmanın damına çıkarıldığı, şüphelilerin de burada araçları parçalayıp çıkardıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası da ele geçirildi.

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