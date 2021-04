Akgül: "Tartıda azalma görmek için kaslarınızdan olmayın"

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Ramazan ayının kilo kaybı için fırsat olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Tartıda azalma görmek için kaslarınızdan olmayın" dedi.

Pakize Gizem Akgül, oruç tutarken de sağlığı korumanın ve bağışıklığı güçlü tutmanın pandemi nedeniyle daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, “Yeterli ve dengeli beslenme planı, hafif fiziksel aktivite, yeterli sıvı ve posa tüketiminin sağlanması ile sağlığınızı koruyarak ve bağışıklığınızı güçlü tutarak sağlıklı bir oruç süreci geçirebilirsiniz. Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme iyi kolesterolün (HDL) artmasına, trigliserit ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün azalmasına etki eder. Oruç tutmanın kilo verme fırsatı olarak görülmemeli” diye konuştu.



Günlük kalsiyum alımına dikkat

Oruç tutulan günlerde süt ve süt ürünleri tüketiminin de azaldığını ifade eden Akgül, “Bu ürünlerin yetersiz tüketimi kemik ve diş sağlığını, kalbi, kas fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Günlük kalsiyum tüketiminize dikkat edin. Her gün 23 porsiyon süt ve süt ürünü tüketin. Bağırsak floranızı korumak, sindirim sisteminizi rahatlatmak ve bağışıklığınızı desteklemek için probiyotiklerce zenginleştirilmiş süt ürünleri tüketebilirsiniz” dedi.

Demir içeren gıdaların yetersiz tüketiminin kansızlık riskini artırdığına değinen Pakize Gizem Akgül, bu riski ortadan kaldırmak için et, yumurta, süt ürünleri, kavrulmamış yağlı tohum, doğal kurutulmuş kuru meyve ve kuru baklagil tüketilmesini önerdi. “Demir emilimini artırmak için bu ürünlerin C vitamini içeren besinlerle birlikte alınması gerekiyor” diyen Akgül, yemeklerin yanına taze limon, biber ya da koyu yeşil yapraklarla zenginleştirilmiş salata eklemeyi de önerdi.



Kas yorgunluğunu önleyecek besin önerileri

İftar sonrası kas kuvvetini artıracak kısa egzersizlere yönelmek gerektiğini vurgulayan Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:

“Kas yorgunluklarını önlemek için beslenmenize potasyumdan zengin, yeşil yapraklı sebzeleri, muzu, kuru baklagiller ve yağlı tohumları ekleyin. Uzun süreli açlık sonrası iftarda bir anda fazla yemek tüketimi ciddi sindirim problemlerine neden olabilir. Şişkinlik, karın dolgunluğu gibi sinirim şikayetlerini önlemek için hafif bir çorba ile başlayıp 1015 dakika ara verdikten sonra besinleri iyi çiğnemeye dikkat edin. İftar ve sahur arasında posa tüketiminin azalması ve yetersiz su tüketimi; yorgunluk hissi, halsizlik, tansiyon düşmesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor. İftar ve sahur arasında 1012 bardak su içilmeli. Aşırı kahve ve çay tüketiminden de kaçınılmalı. Sindirimi rahatlatmak için iftar sonrası rezene, anason ve melisa çayları tercih edilebilir.”

Posa tüketiminin sindirim sistemini rahatlatırken bazı sindirim sistemi kanserleri riskini azalttığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Posalı yiyeceklerin kan şekeri üzerine olumlu etkileri vardır, kalbi korur, kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Posa alımı için meyve ve sebze tüketiminiz artırın, meyveleri çok iyi yıkayıp kabukları ile tüketin. İftar sofralarınızda haftada 23 kere kuru baklagil yemekleri veya salatalarınıza haşlanmış kuru baklagiller ekleyerek de besin çeşitliliği ile sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz” şeklinde konuştu.



Kronik hastalar hekimlerinden onay almalı

Haftada bir iki kez tatlı tüketilebileceğini ifade eden Akgül, “Ancak, bu tercihi posa ve besin değerleri yüksek; az şekerli veya doğal bal ve pekmezle tatlandırılmış sütlü, meyveli tatlılardan yana yapın” önerisinde bulundu.

Ramazan ayının kilo kaybı için fırsat olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Pakize Gizem Akgül, “Oruç tutarken kilo kaybedebilirsiniz ancak çalışmalar Ramazan ayı sonrasında eski kiloya dönüldüğünü gösteriyor. 2013 yılında 240 yetişkin birey ile yapılan bir çalışmada Ramazan ayı boyunca kilo kaybı sağlandığı ancak yalnızca genç ve erkeklerin yağ kitlesinde azalma olduğu, diğer katılımcıların ise kas kitlesinde önemli bir azalma yaşandığı saptanmıştır. Tartıda azalma görmek için kaslarınızdan olmayın. Yeterli ve dengeli beslenin, yeterli sıvı tüketin, bağışıklığınızı güçlendirin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.