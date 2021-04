Başkan Erdem: "Biz koltuk değil, hizmet sevdalısıyız"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük, Kızıldere Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Erdem, “Bizler makamda oturmak için görevlendirilmedik, her zaman sahada ve vatandaşlarımızla beraberiz” dedi.

Mesaisinin büyük bir kısmını ve özellikle hafta sonlarını kırsalda bulunan tüm mahallelere ayıran Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcısı İlker Önük ile beraber Kızıldere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan Güneş ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Şehir merkezinde üst düzeyde yapılan çalışmaların yanı sıra kırsalda bulunan mahalleleri hizmetten yoksun bırakmadıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Köy çıkarmalarımız devam ediyor, hizmet seferberliğimiz devam ediyor, Büyükşehir Belediyemiz Derman Ekibi ve Ceyhan Belediyemiz Kadın Eli Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Biz yine durmuyor diğer mahalle sakinlerimizle bir araya geliyor istek ve taleplerini dinliyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Doğan Güneş ve mahalle sakinlerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Başkan Erdem, “Memuriyet hayatım boyunca hep sahada vatandaşlarımızın yanındaydım. Rabbim belediye başkanlığı koltuğunu nasip etti ve yine vatandaşlarımızla iç içeyim. ‘Biz koltuk sevdalısı değiliz, biz hizmet sevdalısıyız’ makamda oturmak benim tarzım değil, her mahallemizi geziyorum, her kapıyı çalıyorum, hizmet üretmek için gece gündüz çalışıyorum. Bugün Kızıldere Mahallemizin sıcak kanlı insanlarını Başkan Yardımcımız İlker Önük ile birlikte ziyaret ettik, hemşehrilerimize mahallemize yapacaklarımızı anlatıp, talep ve önerilerini dinledik. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sıcak karşılama için başta muhtarım Hüseyin Doğan Güneş ve kıymetli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

