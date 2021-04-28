Ermeni çetelerinin yaptığı katliamlar belge ve fotoğraflarla çiftlikte sergileniyor



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ÇUKUROVA'da Kuva-yi Milliye'nin önemli isimlerinden Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Cemal ve Kemal Selekoğlu, dedelerinden kalma belge ve fotoğrafları sergiliyor. Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'ndeki sergide, Ermeni çetelerinin Kurtuluş Savaşı öncesinde Çukurova'da yaptığı katliamların belgeleri sergileniyor.

Kuva-yi Milliye kahramanı, Adana cephesi öncülerinden Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu tarafından açık hava müzesi haline getirilen çiftlikte sergilenen belge ve fotoğraflar geçmişe ışık tutuyor. Kurtuluş Savaşı öncesinde Çukurova'da yapılan katliamlara ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldığı çiftlik, ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

'BİDEN'IN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösteren Cemal Selekoğlu, o dönem Ermeni çetelerin katliam yaptığını belgeleriyle ortaya koyduklarını kaydetti. Selekoğlu, Çukurova'yı Fransız birliklerinin işgal etmesiyle Ermeni çetelerin katliam ve işkencelere başladığını belirterk şunları söyledi:

"1920'de dedem, Osmanlı nazırına bir telgraf çekiyor. Telgrafında, 'Burada insanlar boğazlanıyor. Telgraf telleri kesiliyor, bölgeye acil müdahale edilmeli' diyor. Fransa'nın bu bölgeyi işgaliyle Ermeni çeteler katliam yapmaya başlıyor. Köylerde, özellikle Türk ve Müslümanlara akılalmaz işkencelerde bulunuyorlar. Bu yaşananların hepsi hem belge hem de fotoğraflarla kanıtlanmış olarak elimizde mevcut. Bizim Ermenilerle hiçbir sorunumuz yoktu. ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa'nın kışkırtmalarıyla iki toplum birbirine girdi. Şimdi aynı güçler yeniden kurguluyor oyunu. Amaç Türkleri suçlu düşürmeye çalışmak. Fransız işgaliyle Ermeniler bu bölgede çok şiddetli katliamlar yaptılar. Dedemin büyük amcasının eşi, çocuğu ve torunu Ermeni çetelerce hunharca katledildi."DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-04-28 17:52:42



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