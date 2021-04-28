Otomobilin üzerinden geçtiği çuvaldaki köpek telef oldu

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Adana’nın Kozan ilçesinde bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içindeki köpek telef oldu.



Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Arslanpaşa Mahallesi, Elif Hasan Bayram Aile Sağlığı Merkezi yanında meydana gelen olayla ilgili bisiklet sürücüsü S.A. ve köpeğin üzerinden geçen otomobil sürüsü M.T.'yi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit etti. Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu gereği idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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