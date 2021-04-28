Çuvaldaki köpeği yola düşüren bisikletli ve otomobiliyle ezen sürücüye para cezası



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, çulava konulan köpeği bisikletinin arkasına koyup, düşürdükten sonra yoluna devam eden S.A. ile hayvanı ezerek ölümüne neden olan sürücü M.T.'ye idari para cezası uygulandı.

Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi´nde bisikletli S.A., beraberinde getirdiği ağzı bağlı çuvala koyduğu köpeği, yol ortasında düşürdü. Köpek torbanın içerisinde çırpınırken S.A., yoluna devam etti. Çuval içerisindeki köpek bir süre kurtulmak için hareket ederken, M.T., kullandığı otomobille üzerinden geçti. Çevredekilerin fark etmesiyle otomobilini durduran M.T.'nin ezdiği köpeğin öldüğü belirlendi. Yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA EMNİYETİ: CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada köpeği düşüren S.A. ve ezerek ölümüne neden olan M.T.'ye idari cezai işlem uygulandığı belirtilirken, şu görüşlere yer verildi.

"Basında çıkan görüntü Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından ihbar kabul edilerek araştırmaya başlanılmış, olayın 21.04.2021 günü Arslanpaşa Mahallesi Elif Hasan Bayram Aile Sağlığı Merkezi yanında meydana geldiği ve otomobil tarafından ezilen köpeğin öldüğü, köpeği çuvalın içerisine koyarak sağlık merkezi yanında düşüren şahsın S.A. isimli şahıs olduğu yere düşen torba içerisindeki köpeğin üzerinden geçen aracın sahibinin M.T. isimli şahıs olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiş ve şahıslara Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddelerinden gerekli idari cezai işlem uygulanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-04-28 18:59:57



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