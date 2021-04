Samet Aybaba: Şampiyon olunca Adanalıların evlerinin önünde tur atacağız

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)TFF 1´inci Lig´de son oynadıkları Tuzlaspor maçını 3-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturan Adana Demirspor´un teknik direktörü Samet Aybaba, takım olarak tamamen son 2 haftaya odaklandıklarını belirtti. Heyecanlarını içlerinde tutarak iki maçı da kazanıp şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aybaba, "Şampiyon olduktan sonra pandemi nedeniyle evlerinde olacak Adanalıların evlerinin önüne giderek tur atacağız. Onlara bu sevinci yaşatacağız. Bize destek vererek başaracağımıza hep inandılar" dedi.

Ligin 32´nci haftasında deplasmanda oynadıkları Tuzlaspor maçını 3-0 kazanan Adana Demirspor, cumartesi günü oynayacakları Balıkesirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Son maçta alınan galibiyetle puan cetvelinde 64 puan ile liderliğe oturan mavi-lacivertli ekip, son iki haftadan da galibiyetle ayrılıp ligi şampiyon bitirmek istiyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kazandıkları her maç sonunda motivelerinin ve heyecanlarının arttığını belirterek herkesin içinde güzel bir mutluluk olduğunu kaydetti.

"İÇİMİZDEKİ HEYECANI İKİ HAFTA BASTIRMALIYIZ"

Oyuncularıyla soğukkanlı olmaları ve içlerindeki heyecanı 2 hafta bastırmaları konusunda konuştuklarını dile getiren Aybaba, oynanacak son iki maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Balıkesirspor maçını kazanıp hemen ardından Menemenspor maçının hazırlıklarına başlamayı hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Tecrübeli, içinde genç ve yetenekli oyuncular barındıran bir takımımız var. Artık nasıl bir oyun oynadıklarını herkese kabul ettirdiler. Adana Demirspor´un sahaya yansıttığı futbol, insanları mutlu ediyor. Bu işin ciddiyetini biliyoruz. Duygularımız tam dorukta. Her oyuncum kadroya girmek, oynamak için mücadele ediyor. Sarı ve kırmızı kart görmemeye dikkat ediyorlar. Takımın içinde olmak istiyorlar. İşte bu çabayla sonucun geleceğine inanıyoruz. Şampiyon olduktan sonra pandemi nedeniyle evlerinde olacak Adanalıların evlerinin önüne giderek tur atacağız. Onlara bu sevinci yaşatacağız. Bize destek vererek başaracağımıza hep inandılar" diye konuştu.

`KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL´

Takımın tecrübeli futbolcularından Volkan Şen ise şampiyonluğu çok istediklerini Adana halkıyla birlikte hedefe ulaşacaklarını kaydetti. Son maçta güzel bir galibiyet aldıklarını fakat bunu geride bırakmak gerektiğini dile getiren Şen, "Şimdi diğer final maçına hazırlanıyoruz. Farklı bir duygu içindeyiz. Her futbolcu gibi ben de çok heyecanlıyım. Bununla birlikte soğukkanlılığımızı koruyoruz. Hocamız ve futbolcu arkadaşlarımla birlik olduk ilerliyoruz. Başarı için birlik beraberlik çok önemli. Bu süreçte kimin oynadığı önemli değil. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan genel görüntü

Samet Aybaba ile röportaj

Volkan Şen ile röportaj DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

