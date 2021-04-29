Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu Adana'da eşini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan adam ile azmettirici karısı tutuklandı

Adana’da, eşini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan adam ile azmettirici karısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Murat B. (30), Volkan Y.’nin (37) iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Murat B., yanında getirdiği pompalı tüfeği Volkan Y.’ye doğrultup ateşledi.

Silahtan çıkan saçmalarla kolundan ve göğsünden yaralanan Volkan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Murat B. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Volkan Y.’yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Volkan Y.’nin, ilk ifadesinde, kendisini vuran Murat B.’nin eşi Bahar B. ile gönül ilişkisi yaşadığını ve bu nedenle de tartıştıklarını öne sürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan Murat B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Murat B.’yi ve eşi Bahar B.’yi (18), adreslerine yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Murat B., ifadesinde, Volkan Y.’nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti. Bahar B.’nin ise eşi Murat B.’ye, Volkan Y.’nin kendisini rahatsız ettiğini anlatıp, iş yerinin adresini vererek azmettirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B. ile eşi Bahar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Volkan Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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