Sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da sokakta yürüyen Mehmet G.´nin (58) cebindeki 170 TL´yi yankesicilik yöntemiyle çalan Damla G. (32), yakalandı.
Olay, 12 Nisan günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet G. ara sokakta yürürken, arkasından yaklaşan kişi, cebindeki 170 TL´yi yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet G., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden, şüphelinin `yankesicilik´, `dolandırıcılık´, `nitelikli yağma´ ve `hırsızlık´ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Damla G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla Damla G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-29 09:55:55
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