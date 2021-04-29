Yankesici kadın yakalandı Adana’da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yankesici kadın tutuklandı

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Adana’da bir kişinin cebindeki 170 lirayı çaldığı öne sürülen yankesici kadın polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 12 Nisan Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaklarda yürüyen Mehmet G.’nin (58) arkasından gelen bir kişi, cebindeki 170 TL’yi adres sorma bahanesiyle yaklaşıp aldı. Durumu fark eden Şule Burhan, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yankesicilik olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, ‘yankesicilik’, ‘dolandırıcılık’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Damla G. (32) olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra Damla G.’yi (32) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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