Aşevlerinin kapasitesi tam kapanmada artacak

Seyhan Belediyesi 18 günlük tam kapanma döneminde 65 yaş üstünde, kronik rahatsızlığı olan ve yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik sıcak yemek dağıtımını artırarak sürdürecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere hijyenik koşullara uygun olarak yemek pişirilen aşevlerinde incelemelerde bulundu. Tam kapanma döneminde aralıksız hizmet verecek aşevi çalışanlarından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Akay, artan Covid19 vakaları nedeniyle alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren tam kapanma uygulamalarının başlayacağını anımsattı.

Aşevlerinin tam kapanma döneminde çok daha önemli hale geleceğinin altını çizen Başkan Akay, “Aşevlerimizin kapasitesi bu dönemde biraz daha artarak devam edecek. Özellikle belli yaşın üzerindekiler, kronik hastalığı olanlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu süre içerisinde sıcak yemek vermeye devam edeceğiz. Kapanma döneminde çok kişi sokağa çıkamayacak. Hem Ramazan ayı içinde olmamız, hem de kapanma döneminde ihtiyacın artacak olması nedeniyle bizim vatandaşlarımıza ulaşmamızı gerektiriyor. O nedenle aşevlerimizdeki faaliyetlerimize daha fazla devam edeceğiz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi’nin tam kapanma döneminde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yasal çerçevede görev yapacağını aktaran Başkan Akay, “Yayınlanan genelge kapsamında belli yerler açık olacak ama vatandaşlarımızın en azından temin edebileceğimiz ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da görevde olacağız. Vatandaşlarımız belediyemizin görev ve sorumlulukları kapsamındaki taleplerini Seyhan İletişim Merkezi aracılığıyla belediyemize iletebilir” şeklinde konuştu.

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