Dr. Demir: "Aşı hastalıkla savaşmanın en kolay yöntemi" “Günde ortalama bin kişiyi aşılıyoruz”

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, aşının hastalıkla savaşmada en kolay yöntem olduğunu belirterek, “Aşı olmayanlar başta kendilerini sonra sevdiklerini sonra tüm toplumu riske etmiş olurlar” dedi.

Günlük 2 bin 500 vatandaşı aşılayabilecek kapasitesi olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar 35 bin doz aşı yapıldı. Günlük randevusunu alıp gelerek aşılanan kişi sayısı ise bin.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, Aşı Haftasında açıklamalarda bulundu.

Dr. Kübra Demir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılamanın yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Bakanlık bizden 25 oda açmamızı istedi. Stok takibi yapabilmemiz için bakanlığımızın önerisi doğrultusunda oda sayımızı belirli miktarda açıyoruz. Daha sonra alınan randevularla yüzde 80 doluluğa ulaştığımızda yeni odalar açarak her müracaat eden kişinin aşısını karşılıyoruz. Günde ortalama bin kişiyi aşılıyoruz şuanda” ifadelerini kullandı.

Ramazan olması nedeniyle vatandaşlar iftarını yaptıktan sonrada rahatlıkla gelebilsinler diye akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında randevuların açık olduğunun altını çizen Dr. Demir, “Hemşirelerimiz, aşılarımız hazır. Aşı olmayanlar başta kendilerini sonra sevdiklerini sonra tüm toplumu riske etmiş olurlar. Çünkü aşı hastalıkla savaşmanın en kolay yöntemidir” dedi.

Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlardan Ahmet Türkkaya, aşı vurulmayanlara tavsiyelerde bulunarak, “Buldukları aşıyı yaptırsınlar. Önemli olan aşıya ulaşabilmek. Aşıyı bulamayan çok ülke var. Tüm çevremiz için ilk buldukları aşıyı yaptırsınlar. Komplo teorileri üretmeye gerek yok. Aşı kısırlık yapıyormuş yok çip takılıyormuş bunlar uydurmasyon aşıyı sağlayanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

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