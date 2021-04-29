Adanaspor’da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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ADANA,(DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royel Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri´nde teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanasporlu futbolcular idmanı yarım sahada gerçekleştirilen oyunlarla noktaladı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-04-29 14:25:52



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