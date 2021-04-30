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Yanan ormandan "kuzugöbeği" fışkırdı Adana’da geçen yıl 2 bin 675 hektar alanın yanarak zarar gördüğü ormanlık alanda kilosu 400 liradan kurutulmuşu 2 bin liradan satılan kuzu göbeği mantarı fışkırdı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, yanan alanda ekilen tohumların yeşermesi için mantarların toplatılmasına izin vermedi

İHA

Yanan ormandan "kuzugöbeği" fışkırdı Adana’da geçen yıl 2 bin 675 hektar alanın yanarak zarar gördüğü ormanlık alanda kilosu 400 liradan kurutulmuşu 2 bin liradan satılan kuzu göbeği mantarı fışkırdı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, yanan alanda ekilen tohumların yeşermesi için mantarların toplatılmasına izin vermedi

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl 2 bin 675 hektar alanın yanarak zarar gördüğü ormanlık alanda kilosu 400 liradan kurutulmuşu 2 bin liradan satılan kuzu göbeği mantarı fışkırdı.
Geçen yıl 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarara gören alanlara kızılçam tohumları atıldı. Yanan orman sahası ve kesim sahalarında bu yıl çok yoğun bir şekilde kuzugöbeği mantarı çıktı.

"Yanan sahalarda daha çok çıkıyor"
Kilosu 400 TL ile kurusu 2 bin TL’den satılan mantarın kızılçam fidanlarının boy vermesi durumunda kontrollü olarak gelecek senelerde toplanmasına izin verilecek.
Boztahta Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nevzat Konur, kuzugöbeği mantarının toplanmaması için tohum ekilen ormanlık alanı koruduklarını belirterek, "Ormanlarımızın yanması ile birlikte kuzu göbeği mantarları yetişti. Mantarların yetişmesi ile kuzu göbeği mantarlarının toplanmasına müsaade edilmedi. Kızılçam fidanlarının çimlenmesi ile yasaklandı. Toplanmadı. İnşallah bundan sonra fidanlarımız yetiştikçe altın değerindeki mantarlarımız toplanacak. Yanan sahalar ve kesim alanlarının olduğu bölgelerde çok yoğun görüldü. Kuzu göbeği mantarı çok faydalı. İnşallah seneye yağışın bol olduğu dönemle köylülere büyük bir gelir kaynağı olacak” dedi.

Mantarların toplanmasına izin yok
Doğu Akdeniz Orman Mühendisleri Oda Başkanı, Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, bölgedeki yangın alanında tohum çalışmalarını yaptıklarını ve tohumların filizlenmeye başladığını ifade ederek, "Bu sahada sevindirici olan yeniden ekolojik sistemin kuruluyor olması. Bunlardan biride kuzugöbeği mantarı. Çok nadir ve değerli mantarın burada çıktığını görmek bizleri mutlu etti. Ama bu sene kızılçam tohumlarının çimlenmesi için mantarların toplatılmasına müsaade etmedik. Durdurduk. Bu seneye olmayacak anlamına gelmez. Seneye inşallah fidanlarımız büyürse buna kontrollü izin verilebileceğiz"
Kuzugöbeği mantarının çok değerli ve nadir görülen bir mantar olduğunu kaydeden Küçükateş, "Kilosu 400 lira ile kurusunun 2 bin liraya kadar satıldığı söyleniyor. Kuzugöbeği mantarı çok nadiren yetişir. Özellikle yanan orman alanlarında yangının bıraktığı kül ve minerallerin etkisi ile yetişme ortamını bulur. Özellikle kurusu çok değerli" diye konuştu.

"Mantar toplamak yasaktır" uyarısı asıldı
Bir günde yanan orman alanının, 50 yılda yeni sistemini kurduğunu ifade eden Küçükateş, "Bozulan ekosistemi yeniden eski hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ormanı oluşturmak için fidanlarımızın büyümesi ile toplanmasına müsaade edebilir. En fazla yetiştiği sahalar yanık sahalar. Busene burada çok yoğun bir şekilde çıktı. Bu işi bilenler sahalara akın etti ama bizim önceliğimiz ormanlarımız ve sürdürülebilir ekosistemin oluştuğu orman olması çok önemli. Bu yüzden mantarın toplanmasına müsaade etmedik. Bir kibritin nelere mal olduğunu hepimiz acı bir şekilde gördük. Bir kızılçam 50 senede yetişir. Bir günde yanan ormanı 6 saatte kuramazsınız. Bizim ormanlarımızı ekosistemimizi ne derece korumamız gerektiğinin en güzel örneğidir” diye konuştu.
Yanan orman sahası orman görevlileri ve köylüler tarafından korunurken, kızılçam fidanlarının yeşerdiği ve mantarın görüldüğü alanlara "mantar toplamak yasaktır" uyarılarının yer aldığı tabelalar konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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