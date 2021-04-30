Şehit annesinden yürek yakan feryat Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın acı haberini alan annesi, "Bana bundan sonra Aliye Hanım demeyin, şehit Mehmet’in annesi deyin" diyerek gözyaşı döktü

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın acı haberi Adana Ceyhan'daki baba ocağına ulaştı. Şehit annesi, "Bana bundan sonra Aliye Hanım demeyin, şehit Mehmet’in annesi deyin" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.

21 Nisan'da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı GATA'da şehit oldu.

Ceyhan Garnizon Komutanlığı, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Mehmet Kırmızı’nın şahadet haberini Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan anne Aliye ve baba Zeydan Kırmızı'ya verdi.

Şehit annesi Aliye Kırmızı, "Yaralı kuzum Mehmetim, anne sen her şeye layıksın derdin oğlum. Anne sen hasta olma, anne düğünümde karşı karşıya oynayacağız derdin hani oynamadık oğlum. Mehmet halay mendillerini almıştım oğlum, çifte mendille oynayacağım oğlum dedim, bugün mü oynayayım Mehmet. Çek kızım çek bu Mehmet’in annesi deyin çekin, bu Mehmet Kırmızı’nın annesi yazın altına. Çekin bu Mehmet’in annesi şehit annesi deyin. Bana artık kimse Aliye Hanım demesin, şehit Mehmet’in annesi desinler. Kim bana Aliye abla derse cevap veremem herkesin, komşuların haberi olsun şehit Mehmet’in annesi deyin. Anne ben düşünmem yaşamayı anne ben sensiz nasıl yaşamayı düşüneyim derdin. Gel Mehmet gel oğlum" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.

Şehit Mehmet Kırmızı’nın nişanlı ve düğün hazırlığında olduğu ve evinin mobilyaları, eşyalarının hazır olduğu, pandemiden dolayı düğünlerinin ertelendiği öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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