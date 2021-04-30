Toroslar EDAŞ Adana’da 3 aydaki hedeflerini gerçekleştirdi

Toroslar EDAŞ, Adana’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerindeki hedeflerini gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 12.653 trafo ve 28.743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devam ettirdi.

Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli’de 11.747 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 64 pano ile 64 trafo ve 67 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 29 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 3 ayında koyduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 278 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan ekipler, bölgesinde 40 bin 92 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 796 adet elektrik panosu, 2 bin 515 adet trafo merkezi ve 214 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, 'toroslaredas.com.tr’, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm buluyor.

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