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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor şirketleşti. Bunun neticesinde kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değişti.

TFF 1. Lig'de 64 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor, Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu şirketleşti. Böylece kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. oldu. TFF’nin resmi sitesinde de kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değiştiği görüldü.

Adana Demirspor’un 17 Eylül 2020’de yapılan olağanüstü kongresinde Başkan Murat Sancak yönetimine şirketleşmek için yetki verilmişti.

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