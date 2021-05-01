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Tam kapanma evlere sokak sanatını taşıdı Tam kapanmada balkonlar grafiti sanatı ile buluştu

İHA

Tam kapanma evlere sokak sanatını taşıdı Tam kapanmada balkonlar grafiti sanatı ile buluştu

Grafiti sokak sanatı yapan gençler sanatını evlerin balkonlarına taşıdı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan 3. sınıf öğrencisi Abdullah Elaldı, yeni tip korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim aldığı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Abdullah Eladı, tam kapanmanın da gelmesiyle birlikte eve kapanınca grafiti sanatını balkonlarını taşıdı. Elaldı balkonlarda farklı bir bakış açısı olduğunu ifade ederek“ Pandemiden dolayı sokaklarda vakit geçiremez olduk ve evlerde kaldık. Evde kaldıkça sanatı eve taşımaya başladık. Bu yüzden grafiti sanatını eve taşımaya başladık. İnsanlar balkonlarda daha çok vakit geçirmeye başladı. Okulumuzla birlikte grafiti sanatını balkonlara yansıtmaya başladık. Balkonda farklı bir dünya oluyor. Duvara duyguları yansıtıyoruz. Farklı bir bakış açısı oluyor. İnsanları mutlu ederek sanatla uğraşarak ruhumuzu dinlendiriyoruz” dedi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Peyzaj Mimarlığı bölümü 1.sınıf öğrencisi Metehan Aktaş ise “Hem okuyoruz hem de sanatımızı düşüncelerimizi grafiti ile duvarlara aktarıyoruz. İlk başta çok ön yargı ile yaklaşılıyordu. Belli kısım serseri tabir edilenler bunu yapıyordu. Özgün bir tarzla sanata dönüşünce halkımızın desteği yoğun oldu. Kafelerde olunca ön yargı kırıldı sevmeye başladılar. Eğitim kurumları kafeler ve yeni yeni insanlar evlerini bu sanatla buluşturuyoruz. Pandemiden dolayı herkes evde sokaklarda değiller. Geniş balkonları olanlar balkonlarını değerlendiriyor, çocuk odalarında çizgi filim karakterlerini yansıtıyoruz. Akranlarına tavsiyem üreten insanlara ihtiyacımız var grafiti olmasa bile bir sanatla uğraşsınlar” diye konuştu.

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