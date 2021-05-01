Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 ilde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4´ü, mahkemece tutuklanırken, 2´si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla 6 kişinin, il il dolaşarak, silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, 27 Nisan´da sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat´ta düzenlenen operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 53 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof ve 1 tüfek ile 1500´den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ÖĞRETMEN, SİLAHLARI TAMİR EDİP SATIYORMUŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden M.Ç.Y.´nin; öğretmen olduğu, kurusıkı tabancaların namlularını açtığı, silahları tamir ettiği ve satışında etkin rol oynadığı belirtildi. Şüphelilerin, ifadelerinde; silah ticareti yapmadıklarını, 53 silahı yol kenarında bulup, evlerine götürdüklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Y., F.H., M.Ş. ile M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.C. ve T.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-01 09:57:39



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