Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, babaannesiyle birlikte yaşayan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Senanur Solmaz´a 18´inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde küçük yaşta annesi ve babası ayrılan, babaannesiyle birlikte yaşayan Senanur Solmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, kısıtlama nedeniyle 18´inci yaş gününü kutlayamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci´nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları pastayla Senanur´un evine gitti. Polisleri kapıda görünce büyük mutluluk yaşayan Senanur, pastasının mumlarını üfleyerek doğum gününü kutladı. Senanur Solmaz, talebine duyarsız kalmayan polis ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-01 15:20:14



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