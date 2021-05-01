Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 18,3 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarısakal Mahallesinde 18 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (30) Sarısakal Mahallesinde tabancayla vuruldu. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı O.Ö. (22) isimli şahsın gerçekleştirildiği belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra 1 Mayıs günü Namık Kemal Mahallesine yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.