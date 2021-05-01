Bitkin haldeki yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DH)ADANA'nın Kozan ilçesinde, gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken kedi yavrularına İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak sahip çıktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanındaki araziden kedi sesi geldiğini duyan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, çevrede araştırma yaptı. Büyükatak, burada gözleri iltihap nedeniyle kapanan bitkin halde iki kedi yavrusunu polis merkezine götürdü. Büyükatak, yardım istediği veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanların kapanan gözlerine ilaçla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükatak, daha sonra tedavilerini yaptığı kedi yavrularına biberonla süt verdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-05-01 18:06:15



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