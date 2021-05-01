Payas’ta tam kapama denetimi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Payas ilçesinde yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim yapıldı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Payas polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri sorumluluk alanları içerisinde denetim yaptı. İlçede kontrol noktalarında konuşlanan ekipler buralardan geçen araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.