Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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