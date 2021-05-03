Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.