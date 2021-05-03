9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 9 katlı bir iş hanının çatısından düşen Vuslat Tüşümel (53), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi´nde meydana geldi. Vuslat Tüşümel, caddede bulunan 9 katlı iş hanının çatısından düştü. Çevredekiler, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında kadının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Tüşümel´in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının, beton zemine düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemenin ardından Tüşümel´in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-03 12:58:53
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