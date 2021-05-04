Adana'daki balıkların ölümüne hidroelektrik santralinden sızan beton neden olmuş

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine özel bir firmaya ait inşası devam eden hidroelektrik santralinin çatlayan pompasından sızan betonun neden olduğu tespit edildi. Firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi´ndeki Salam Deresi'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri tedirginliğe yol açarken, mahallenin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler, incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timinin yaptığı çalışmayla, balık ölümlerine, özel bir firmaya ait inşası devam eden hidroelektrik santralinin çatlayan pompasından sızan betonun neden olduğu saptandı. Firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2021-05-04 17:33:13
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