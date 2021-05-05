Balık ölümlerinin yaşandığı derede inceleme

Adana’nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Salam Deresi'ndeki balık ölümleri ile ilgili Adana Valiliği ve Feke Kaymakamlığı inceleme başlattı. Deredeki balık ve tüm canlı ölümlerinin sebebinin belirlenmesi için numune alındı.

Köy sakinleri, hidroelektrik santralinden 4 ton kimyasal dereye karıştığı için deredeki tüm canlıların telef olduğunu iddia etmişti. Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ve TEMA Kozan Şube Başkanı Derya Deniz ve birçok gönüllü Cimer üzerinden derede yaşanan balık ölümlerine acil müdahale edilmesini talep etti.

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