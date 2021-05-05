Adana'da sebze meyve fiyatları denetleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında, bayramda ve sonrasında Adanalıların fahiş sebze ve meyve fiyatlarıyla karşılaşmaması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü’ne bağlı zabıtalar ve sivil memurlar, kentin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren market zincirlerini ve diğer esnafı kapsayan, sebzemeyve satışıyla ilgili olası fahiş fiyat artışlarını engellemeye yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerde, manavlarda ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihleri ve önceki fatura fiyatlarını denetledi.

Ayrıca işletmelere fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Denetlemelerin Ramazan ayı boyunca, Ramazan Bayramı süresince ve sonrasında da devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.