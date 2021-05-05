Adana'daki kazada karı koca yaralandı Kazada otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca CanKur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesinde meydana geldi. Levent Can 01 ETL 42 plakalı otomobiliyle Karataş Bulvarından şehir merkezine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma, daha sonrada bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Can ve eşi Gamze Can otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve CanKur ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen CanKur ekipleri karı kocayı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı karı koca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.