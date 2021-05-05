Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup merakla polisin çalışmasını seyretti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler motosiklet üzerinden Hasan C.’ye doğru tabanca ile 34 el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. Bacağından yaralanan Hasan C., yol kenarında yardım istedi. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan C.’yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, polis olay yerinde delil çalışması yaparken merakla izlemesi dikkat çekti.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.