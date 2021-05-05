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Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

İHA

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup merakla polisin çalışmasını seyretti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler motosiklet üzerinden Hasan C.’ye doğru tabanca ile 34 el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. Bacağından yaralanan Hasan C., yol kenarında yardım istedi. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan C.’yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, polis olay yerinde delil çalışması yaparken merakla izlemesi dikkat çekti.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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