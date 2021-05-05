Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, evinin önünde duran Hasan C.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı'nda meydana geldi. Oturduğu apartmanın önünde duran Hasan C., motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Hasan C.'ye motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz iki şüpheli, tabancayla iki el ateş edip, hızla kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Hasan C., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2021-05-05 23:09:39



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