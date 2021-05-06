Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şenol A. (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, Şenol A.’ya tabanca ile ateş açarak her iki bacağından da yaralayıp olay yerinden kaçtı. Şenol A., özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, bulduğu 2 boş kovan ile 3 adet dolu fişek üzerinde delil çalışması yaptı.

Polisi olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.