Adana'daki balık ölümlerine dereye sızan sıvı beton neden olmuş Hidroelektrik Santrali inşaatını yapan firma hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki balık ölümlerine dereye sızan sıvı beton neden olmuş Hidroelektrik Santrali inşaatını yapan firma hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı

İHA

Adana'daki balık ölümlerine dereye sızan sıvı beton neden olmuş Hidroelektrik Santrali inşaatını yapan firma hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı

Adana'nın Feke ilçesinde Hidroelektrik Santrali inşaat sahasından sızan sıvı betonun Salam deresindeki balık ölümlerine neden olduğu belirlendi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Feke ilçesi Ortaköy Mahallesinde bulunan Salam Deresi içerisinde ve göletinde ölmüş balıkların görüldüğü bilgisinin alınması üzerine Adana İl Jandarma KomutanlığıÇevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye sevk edildi.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve diğer ilgili kurumlarla yapılan incelemede balık ölümlerinin bölgede özel bir firmaya ait olan ve devam eden Hidroelektrik Santrali inşaat sahasında beton pompasından sıvı betonun kamyona aktarım esnasında yüksek basınçtan dolayı çatlak meydana geldiği, çatlaktan sızan betonun yakın mesafede bulunan Salam Deresine karışması sonucu balık ölümlerinin meydana geldiği değerlendirildi.
Su ve ölmüş balıklardan numune alınarak tahlil için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Firma hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira
YEREL HABERLER Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, ...
Polisten, lösemi tedavisi gören minik Miray´a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten, lösemi tedavisi gören minik Miray´a doğum ...
"Conolar" mahalleyi birbirine kattı Adana’da hırsız zannedilerek bıçaklanan iki kişinin yakınlarıyla zanlıların yakınları mahallede taşlı sopalı kavga etti Olay yerine sevk edilen polisler aileleri güçlükle sakinleştirirken, mahalle adeta savaş alanına döndü
YEREL HABERLER "Conolar" mahalleyi birbirine kattı Adana’da hırsız ...
"Ölümü hak ettim" notu bırakan adam 4 gündür kayıp Mesaj taslağına ‘Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu’ yazan adamdan haber alınamıyor Gözyaşı döken Sevdet Balkaya, kocasının eve geri dönmesini istedi
YEREL HABERLER "Ölümü hak ettim" notu bırakan adam 4 gündür ...
'Yapışmaz' özellikteki tava ve tencereler yüksek ısıda zararlı gazlar yayıyor
YEREL HABERLER 'Yapışmaz' özellikteki tava ve tencereler yüksek ...
Çukurova'da zakkum çiçekleri görsel şölen oluşturdu Dağ yamaçlarını kaplayan pembe zakkum çiçekleri kartpostallık manzaralar sunuyor
YEREL HABERLER Çukurova'da zakkum çiçekleri görsel şölen ...
Yüreğir’de 12 mahallede pazar kurulacak
YEREL HABERLER Yüreğir’de 12 mahallede pazar kurulacak
Ölümlü kavgada bacanaklar arasındaki husumetin nedeni para meselesiymiş
YEREL HABERLER Ölümlü kavgada bacanaklar arasındaki husumetin nedeni ...
Bacanakların para tartışması kanlı bitti Adana’da 2 bin lira para nedeniyle bacanağını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bacanakların para tartışması kanlı bitti Adana’da 2 ...
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı Fırına ekmek almaya giden kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti 4 çocuk annesi kadının metrelerce havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerasında Ailenin avukatı Gökhan Er: “Ceza ödül niteliğinde” Ölen kadının eşi gözyaşlarıyla yardım istedi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev ...
Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi
Adana'da firarilere şafak operasyonu, çok sayıda gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da firarilere şafak operasyonu, çok sayıda ...
Adana'da 98 firariye operasyon Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da 98 firariye operasyon Adana'da haklarında ...
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Cezaevinden izinli çıktı, tabancayla ayaklarından vuruldu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, tabancayla ayaklarından ...
8 yaşındaki Ahmet, doğum gününe 2 gün kala kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Ahmet, doğum gününe 2 gün kala kalp ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Ömer Çelik: ”Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor” Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Şimdi hepimizin Adana Demirspor’umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı” “Hep beraber balkonlarımıza, arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım” “Bütün bir şehri Adana Demirspor’la boyayalım”
YEREL HABERLER Ömer Çelik: ”Atılan bütün iftiralara rağmen Adana ...
AK Parti'li Çelik'ten Adana Demirspor'a destek mesajı
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik'ten Adana Demirspor'a destek mesajı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı Adana’da bir liseye hırsızlığa giren 3 kişi, okulun müdürünün kameralardan fark etmesi üzerine yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü ...
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya ...
Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
Otomobil ağaca çarptı: Sürücü hafif, eşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı: Sürücü hafif, eşi ağır yaralı
Adana'daki kazada karı koca yaralandı Kazada otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'daki kazada karı koca yaralandı Kazada ...