Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylası´nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-05-06 17:04:36



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