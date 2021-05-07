Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Seyhan Belediyesi, artan Covid19 vakaları nedeniyle geçilen tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 815 Mayıs cumartesi günleri açılacak pazar yerlerini belirledi.

31 mahallede kurulacak semt pazarlarında sadece yaş sebze ve meyve satışı yapılabilecek. Pazar tezgahları sosyal mesafe kurallarına göre kurulacak ve vatandaşların pazar yerine girişleri HES kodu sorgulamasıyla gerçekleştirilecek.

Seyhan’da 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri 10.00 17.00 saatleri arası açık olacak pazar yerleri şunlar:

Dumlupınar, Emek, Denizli, Gülbahçesi, Gürselpaşa, Hürriyet, Küçükdikili, Sarıhamzalı, Seyhan (Akkapı), İsmail Hazar (Şakirpaşa1), Şakirpaşa2, Ş.Uzm.Çvş. Enver Buğur (Pınar), Ş.Öz.Hrk.Pol.M.Ş.Polat Aydın (Gürselpaşa1), Tellidere2, Narlıca (Yeşilevler), Yeşiloba, Yeşilyurt, Reşatbey, Mithatpaşa, Sümer, Topel, Kanal, İstiklal, Hadırlı, Fevzipaşa, Çifteminare, Barbaros, Cemalpaşa, Barış, Bahçeşehir ve 2000 Evler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.