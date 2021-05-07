Çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranması bulunan 22 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti 6 Mayıs günü operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan polis başta hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan aranması bulunan 22 şahsı yakaladı. Gözaltın alınan şahısların 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu öğrenildi.

Emniyete getirilen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.