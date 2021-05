Adana Demirspor'un golcüsü Pa Dibba: Samet hoca bize öz güven verdi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig´de geçen hafta oynadıkları Aydeniz Et Balıkesirspor maçını 3-0 kazanarak son haftaya lider olarak giren Adana Demirspor´un golcü futbolcusu Pa Amat Dibba, Samet Aybaba'nın takımın başına geçmesinin ardından tamamen kenetlendiklerini belirterek "Bir insanın gözlerine baktığınızda size nasıl bir enerji verdiğini anlarsınız. Samet hoca bize öz güven verdi" dedi.

Ligin 33´üncü haftasında evinde oynadığı Balıkesirspor maçını 3-0 kazanan Adana Demirspor, pazar günü çıkacağı Menemenspor sınavının hazırlıklarına devam ediyor. Son maçta aldığı galibiyetle puan cetvelinde 67 puanla lider konumda bulunan mavi-lacivertli ekip, Menemenspor mücadelesini de kazanıp ligi şampiyon bitirerek Süper Lig´e çıkmak istiyor.

Adana Demirspor´da son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pa Dibba, antrenman öncesi basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu. Mavi-lacivertli ekipte yaklaşık 1,5 yıldır top koşturan Gambiyalı forvet, Adana´da tanıştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü oyuncusu Raushan Gültekin ile kısa bir süre önce hayatını birleştirdi. Kentte çok mutlu olduğunu kaydeden başarılı futbolcu, attığı golleri sevinç sırasında yaptığı kalp işaretiyle eşi Gültekin´e hediye ettiğini belirtti.

`ADANA, BANA UĞUR GETİRDİ´

Kente tamamen alıştığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen 33 yaşındaki golcü, Adana´nın kendisine uğur getirdiğini kaydetti. Eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve Adana´da güzel bir hayat kurduklarını aktaran Dibba, "Bunun için Adana Basketbol Kulübü´ne teşekkür ederim. Onu nereden alıp Adana´ya getirdilerse bu sayede tanışmamızı sağladılar" dedi.

`BİREYSELLİKTEN ÇIKIP TAKIM OLARAK OYNAMAYA BAŞLADIK´

Teknik Direktör Samet Aybaba´nın takımın başına geçmesiyle ekip olarak kenetlenme duygularının arttığını vurgulayan Pa Dibba, ligin ilk yarısında şansın yanlarında olmadığını fakat şu an en üst seviyede çalışarak şanslarını kendilerinin yarattığını dile getirdi. Önlerindeki son 90 dakikaya odaklandıklarını belirten Dibba, "Umuyorum güzel bir şekilde bitireceğiz. Bir insanın gözlerine baktığınızda size nasıl bir enerji verdiğini anlarsınız. Samet hoca bize öz güven verdi. Kendisi de çok özgüvenli bir insan. Takıma bunu yansıttı. Samet hocanın gelmesiyle beraber bireysellikten çıkıp takım olarak oynamaya başladık" diye konuştu.

