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Kozan’da selin yaraları sarılıyor Türk Kızılayı selden zarar gören evlere temizlik malzemesi yardımı dağıttı

İHA

Kozan’da selin yaraları sarılıyor Türk Kızılayı selden zarar gören evlere temizlik malzemesi yardımı dağıttı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen sel ve su baskının oluşturduğu zarar gün yüzüne çıktı.
Deligöz Çayının taşması ile Ağlıboğaz Mahallesinde 7 hanenin selden hasar gördüğünü belirten Muhtar Cengiz Büyüköztürk Türk Kızılay’ı afet birimi ile evlere tek tek temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını kaydetti. Büyüköztürk, asfaltın sel nedeniyle kalktığını, hayvanları son anda kurtardıklarını anlattı.
Selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunan AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, "Öncelikle tüm Kozanımıza geçmiş olsun. Su basan evlerde eşya hasarları var. Bununla ilgili kaymakamla konuştuk. Tespitler yapılacak. Gereken tüm çalışmalar yapılacak. Devletimizi hükümetimiz vatandaşımızın yanındadır” dedi.
İlçede hasar tespit çalışması sürürken temizleme çalışması sürüyor.

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