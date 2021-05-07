Adana’daki uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonu Gözaltına alınan sağlık müdür yardımcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı verildi

O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor!

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da düzenlenen uyuşturucu, yolsuzluk ve sahte reçete operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan sağlık müdür yardımcısı hakkındaki iddialar, delil yetersizliği nedeniyle savcılık kararıyla düşürüldü.

Adana merkezli 5 ilde 19 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda, 49 kişi gözaltına alınmış, 18 kişi tutuklanmıştı. Geri kalanlar ise denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Yüksel Coşkun’un hakkındaki denetimli serbestlik de savcılık kararıyla kalkarken, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da çıkarak, davası düşürüldü.

Operasyon kapsamında diğer gözaltına alınanlar için ise 12 Temmuz 2021 tarihinde mahkemenin görülmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.