Esnaf ve vatandaşı sevindiren buluşma Semt pazarların kurulması vatandaşları ve esnafı sevindirdi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, GAMER’den bağlanıp pazardaki son durum hakkında bilgi aldı

Adana’da sebze, meyve ve fide satılışının yapılacağı pazar yerleri açıldı. Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde açılan pazar yeri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) bağlanıp pazardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirtildi. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da ise merkez 4 ilçede toplam 60 pazar kuruldu.

Belediyelerin zabıta müdürlüğü ekipleri Pazar girişinde maskesi olmayanlara maske dağıtırken polis ve bekçiler de sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Reşatbey Mahallesi’nde kurulan pazara ise vatandaşlar yoğunluk gösterdi. En çok domates, biber ve yeşillik tezgahları dolarken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) bağlanıp Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar’dan pazardaki son durum hakkında bilgi aldı.



“Pazarların hiç kapanmaması lazım”

Pazarın kurulması ise vatandaşları ve esnafı sevindirdi. Bedri Tanacı isimli vatandaş, “Değişen bir şey yok. Hallerde satılmıyor diye dökülüyor ama ne yazık ki burada fiyatlar aynı. Domatesi 6 liraya aldım. Kapanmadan öncede 6 liraya almıştım. Bu pazarların hiç kapanmaması lazım” diye konuştu.



“Pazarın açılması güzel oldu”

Patates satan esnaf Gökhan Tekin ise fiyatların halde yükseldiğini belirterek, “Hafta içi kapalı olduğumuz için bugün bize rağbet yok. Yasaklar bizi etkiledi. 1 liraya aldığım patatesi halden 2 liraya aldım. 3 kilo 10 liraya satmalıyım ki bende kazanayım. Pazarın açılması güzel oldu ama fiyatlarda artış var. 1 gün pazar olacağı için hal esnafı da bunu bilip fiyatları yükseltti” ifadelerini kullandı.

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