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İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına Adana’dan tepki İnsani Yardım Vakfı Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan: “Sessizlik korundukça saldırılar devam edecek”

İHA

İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına Adana’dan tepki İnsani Yardım Vakfı Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan: “Sessizlik korundukça saldırılar devam edecek”

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırması Adana’da kınandı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırdı. Mescidi Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı bildirildi.
“Bardağı taşıran son damla”
Öğle namazına müteakip tarihi Ulu Cami önünde toplanan Adana İnsani Yardım Vakfı, yapılan saldırıları kınadı. İnsani Yardım Vakfı Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı basın açıklamasında, “Israil'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımamazlık, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescidi Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda daha kendini göstermiştir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle Ramazan ayında Mescidi Aksa merkezli olmakla beraber Israil tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur” diye konuştu.
“Sessizlik korundukça saldırılar devam edecek”
Her kesimin İsrail’e karşı tepki göstermesi gerektiğini belirten Eraslan, “Israil'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar Israil'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını endüstriyel şekilde Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan Israil, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yeri getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir” ifadelerini kullandı.
Toplanan grup açıklamanın ardından araç konvoyu yaparak İncirlik Hava Üssü’ne kadar gitti. Üssün olduğu mahalleye polis tarafından girişinin kapatılması nedeniyle grup kavşaktan geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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