Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti

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Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde ağıla giren kurtlar 14 küçükbaş hayvanı telef etti.

İlçenin Ayvacık Mahallesi'nde yaşayan Cemile Kaymak, 70 küçükbaş hayvanını akşam saatlerinde toplayıp ağıla koydu. Sahur vakti koyunlarını kontrol etmek için ağıla giden Kaymak, 4 koyun, 10 kuzu olmak üzere toplam 14 hayvanın kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Hayvanları için büyük üzüntü yaşayan Cemile Kaymak "Kurt sürüsü, 10 kuzu 4 koyunuma öldürmüş. Gece saat 03.00'da sahur vakti fark ettim. Çok üzgünüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2021-05-08 16:15:49



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