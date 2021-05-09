ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine başladı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), ÜniversiteSanayi işbirliği kapsamında, AOSB Kamu Kampüsü bünyesine faaliyetlerine başladı.

ATÜ TTO Müdürü ve aynı zamanda AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, AOSB Kamu Kampüsünde faaliyete başlayan TTO sayesinde, akademisyenlerin üniversitede kazandıkları bilgi, donanım ve becerileri sanayicilere kazandıracaklarını bildirdi.

Doç. Dr. Demirdelen, “Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında AOSB bünyesinde çalışmalara başlayan TTO ile bölgemizde bulunan firmalarımız daha fazla AB projeleri, TÜBİTAK projeleri gerçekleştirerek, ortaya çıkan teknolojik ürünler sayesinde gayri safi hasılaya katkı sunulacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise “Kamu kurum ve kuruluşlarının tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsü’nde kurulan ATÜ TTO’nun önemine dikkati çekti.

Akpınar, üniversitelerde teknoloji alanında birçok yeni fikirlerin üretildiğini vurgulayarak, “Bunların ticarileşerek günlük hayatta kullanılması bölge ve ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ofiste hayata geçirilecek projelerin ekonomimize kazandırılacağına inanıyor ve ülkemiz menfaatine bu işbirliğine sundukları katkıdan dolayı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yöneticileri ve değerli bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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