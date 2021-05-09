Tırda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana bir tırda 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde uyuşturucu bulunan bir tırın Adana’ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı, TarsusAdana Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Batı gişelerinde durduran polis, tırda narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Köpeğin tırın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede çantada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin bulundu.

Ekipler, sürücü Bayram O. (34) ve yanındaki Hasan K'yi (27) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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