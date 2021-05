Lösemiden hayatını kaybeden annelerinin mezarına özel izinle gittiler

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, 4 yıldır lösemi tedavisi gören ve 24 Nisan'da hayatını kaybeden Fatma Can'ın (39) çocukları Alp (13), Yiğit (14) ile Yaren Can (18) özel izinle annelerinin mezarını ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı. Polisin götürdüğü annelerinin mezarına çiçek bırakıp, dua eden çocuklar, duygu dolu anlar yaşadı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde yaşayan Fatma Can´a 4 yıl önce lösemi tanısı kondu. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan 3 çocuk annesi Can'a 2 kez kemik iliği nakli yapıldı ancak kanser yeniden nüksetti. Geçen ay 3'üncü nakile hazırlanırken durumu ağırlaşan ve kemoterapi tedavisine yanıt vermeyen Can, 24 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti. Fatma Can, ailesi tarafından gözyaşları arasında Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KISITLAMADA MEZARLIĞA GİTMEK İSTEDİLER

Fatma Can'ın eşi Mükremin Can, geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü´ne gidip, çocuklarının 9 Mayıs'ta Anneler Günü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlığa gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Doğan İnci´nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Fatma Can'ın çocukları Alp, Yiğit ile Yaren Can'ı bu sabah evlerinden alarak, annelerinin mezarına götürdü. Annelerinin mezarına çiçek bırakıp, Anneler Günü'nü kutlayan çocuklar, duygu dolu anlar yaşadı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Annesinin 3'üncü nakile hazırlanırken hayatını kaybettiğini belirten Yaren Can, "Buraya her geldiğimde aynı duyguyu yaşıyorum. Çok farklı ve kötü birduygu. Bugün Anneler Günü ve onun yanına geldik. Kısıtlama olduğu için herkese nasip olmuyor ancak biz gelebildik. Bize bu ziyareti sağlayan polislere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Can´ın çocukları, dua ettikten sonra polis ekiplerince evlerine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

