Adana´da 32 geri dönüşüm firmasına 7 milyon 900 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da 32 geri dönüşüm firmasına 7 milyon 900 bin lira ceza

DHA

Adana´da 32 geri dönüşüm firmasına 7 milyon 900 bin lira ceza


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bazı geri dönüşüm firmalarının ithal ettiği ya da topladığı atıkları kentin çeşitli bölgelerine dökmesi ve bazı noktalarda çöp yığınlarının oluştuğunun görülmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentteki tüm geri dönüşüm firmalarında denetim başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu mevzuata uymayan 32 işletmeye toplamda 7 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanırken, 29 işletmenin de faaliyetleri durduruldu. Ayrıca kentin belli noktalarına dökülen yaklaşık 181 ton atık temizlendi, atıkları döktüğü tespit edilen kişilere 466 bin lira idari para cezası uygulandı.
Adana´daki birçok geri dönüşüm firması 2018 yılından beri Avrupa´dan çöp ithal ediyor. Aynı zamanda yurt içinden de atık toplayan bu firmaların bazıları atıkları geri dönüştürmek yerine maliyetten kaçmak için kentin tenha bölgelerine söz konusu atıkları dökerek yakmaya çalışıyor. Kent halkı oluşan kötü görüntü ve çevre kirliliği nedeniyle tepki gösterirken Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) konuyla ilgili haberlerinden sonra yol kenarlarında biriken çöp yığınları gözler önüne serildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkan haberlerin ardından Adana´da bu tür firmalara yönelik denetimler başlattı. Kente sevk edilen çevre denetim ekipleri toplamda 139 geri dönüşüm işletmesinde denetim çalışması yaptı.
İki haftalık çalışma sonucu söz konusu firmaların sıkı bir denetimden geçirildiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, çalışmaların iki haftayla sınırlı kalmayıp devam edeceğini belirtti.
'29 FİRMANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU'
Denetimi yapılan 139 geri dönüşüm firmasından 29´unun geçici faaliyet ve çevre izin-lisans belgelerinin bulunmadığını tespit ettiklerini belirten Akgün, söz konusu firmaların faaliyetlerinin durdurulduğunu ve idari para cezası uygulandığını söyledi. Gerekli belgeleri olan firmaların ise atıklarını mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bertaraf edip etmediğine ilişkin kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Akgün, "Bu incelemelerde de çevre mevzuatına aykırılık tespit edersek işletmeler hakkında gerekli idari para cezasını uygulayacağız. Toplam 32 işletme hakkında yaklaşık 7 milyon 900 bin lira para cezası uyguladık" dedi.
ÇEVREYE DÖKÜLEN 181 TON ATIK TOPLATILDI
Mevzuat denetimlerinin yanı sıra kentin belli bölgelerine atık döktüğü tespit edilen kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilere toplamda 466 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Akgün, "Aynı zamanda bu kişilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu´nun 'çevreyi kasten kirletmek' başlıklı 181´inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi için de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunduk. Öte yandan muhtelif bölgelere dökülen atıkların kaldırılması konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 181 ton malzemeyi Adana´nın muhtelif bölgelerinden kaldırarak tehlikeli atık geri kazanımı lisansı olan bertaraf firmalarına gönderdik. Konuyla ilgili çalışmalarımızı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-05-09 12:17:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu Adana’da annesi hastanede babası ise işte olan bir çocuk anneannesinin evindeyken sabah saatlerinde sulama kanalı kenarında kayboldu Çocuğunun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimaliyle arama yapan baba evladının izine rastlayamadı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında ...
Lösemiden hayatını kaybeden annelerinin mezarına özel izinle gittiler
YEREL HABERLER Lösemiden hayatını kaybeden annelerinin mezarına özel ...
Attan düşen jokeyin yaşam mücadelesi 21 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Attan düşen jokeyin yaşam mücadelesi 21 gündür ...
Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine sıkı denetim Çevre kirliliğine neden olan 26 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu, 32 işletmeye 7 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı Adana’da denetimler arttı Yakılan ve gelişigüzel atılan çöpler drone ile havadan görüntülendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün: "181 ton atığı kaldırıp lisanslı tesislere aktardık"
YEREL HABERLER Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine sıkı ...
Adana'da TIR'da kokain ve baz morfin ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da TIR'da kokain ve baz morfin ele geçirildi: 2 ...
Annelerin mezarlarına çiçek dikildi Adana Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde mezarlıklarda 2 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Annelerin mezarlarına çiçek dikildi Adana Büyükşehir ...
Tırda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tırda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
16 gün önce kaybettikleri annelerine polis kavuşturdu Adana’da lösemi nedeniyle 16 gün önce hayatını kaybeden bir kadının geride kalan 3 çocuğu tam kapanma nedeniyle annelerinin mezarına gidemeyince çocukların yardımına polis koştu Yaren Can: “Annem iki kez ilik nakli oldu ancak kurtarılamadı” “Bugün polis olmazsa biz annemin anneler gününü kutlayamayacaktık onlara çok teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER 16 gün önce kaybettikleri annelerine polis ...
Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık"
YEREL HABERLER Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık"
Başkan Özgan'dan şehit annesine anlamlı hediye
YEREL HABERLER Başkan Özgan'dan şehit annesine anlamlı hediye
ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine başladı
Ceyhan´da 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yargılanan eski belediye başkanına ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Ceyhan´da 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yargılanan ...
Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve beraberindekiler tahliye edildi
YEREL HABERLER Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve ...
Adana'da semt pazarlarına akın oldu, tedbirler hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Adana'da semt pazarlarına akın oldu, tedbirler hiçe ...
İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısına Adana'dan tepki
YEREL HABERLER İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısına Adana'dan ...
Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı ...
İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına Adana’dan tepki İnsani Yardım Vakfı Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan: “Sessizlik korundukça saldırılar devam edecek”
YEREL HABERLER İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına Adana’dan ...
Alparslan Kuytul serbest kaldı
YEREL HABERLER Alparslan Kuytul serbest kaldı
Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, ...
Esnaf ve vatandaşı sevindiren buluşma Semt pazarların kurulması vatandaşları ve esnafı sevindirdi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, GAMER’den bağlanıp pazardaki son durum hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Esnaf ve vatandaşı sevindiren buluşma Semt pazarların ...
Adana´da 36 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 36 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana’da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu: 4 ...
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
YEREL HABERLER Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye ...