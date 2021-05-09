5 yaşındaki Baran kayboldu, her yerde aranıyor



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı 5 yaşındaki Baran Benek, kayboldu. Baran'ın, evin karşısında bulunan sulama kanalına düştüğünü değerlendiren babası Cem Benek ve anneannesi Narınç Babat gözyaşı dökerek, her yerde Baran´ı arıyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi´nde yaşayan Azime Benek, sabah çölyak hastası kızı Nazlı Benek´i (7) hastaneye götürmek için oğlu Baran´ı annesi Narınç Babat'a bırakıp evden ayrıldı. Bir süre sonra evde Baran´ı göremeyen anneannesi Narınç Babat, mahallede torununu aradı ancak bulamadı. Durumu haber alıp eve gelen baba Cem Benek de mahalleliyle birlikte Baran´ı sokak sokak aradı ancak o da bulamadı.

Küçük çocuğun evin karşısında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren baba Cem Benek, kanal boyunca metrelerce yürüdü. Bir süre sonra yorulan baba Benek´in, yere çöküp kanalı seyretmesi yürek burktu. Gözyaşlarına boğulan anneanne Narınç Babat ise yanındakilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine su altı polisleri sevk edildi. Polis ve mahalleli, her yerde Baran´ı arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-09 13:11:59



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