Şehit annesine Anneler Gününde anlamlı hediye Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesi Aliye Kırmızı’yı oğlunun son çekilmiş üniformalı fotoğrafını çerçeveletip hediye etti

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, Irak'ın kuzeyinde icra edilen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit düşen Ceyhanlı hemşehrisi uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesi Aliye Kırmızı’yı anneler gününde yalnız bırakmadı.

Başkan Kaya anne Aliye Kırmızı’ya oğlun son çekilmiş üniformalı fotoğrafını çerçeveletip hediye etti.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği adına Ceyhan’da Şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı adına 100 çocuğa bayramlık alıp dağıttıklarını belirterek, "Sen de hakkını helal et anne sana haber vermedik bu acının içinde soramadık, acın taze diye. Şehit bizim şehidimiz, çünkü şehidin memleketi olmaz, sadece doğduğu ev olur. Türkiye genelindeki bütün şehitlerimizin hepsi bizim şehitlerimiz, bizim ailemiz, bizim kardeşlerimiz, bizim ağabeyleriz. Vatan sağolsun, Allah sizlere sabır sıhhatler versin. Oğlunuz Mehmet Kırmızı ile çok gurur duydum, size bu kadar harika bir mertebe bıraktı. Şehit ailesi rütbesini bıraktı, ömür boyu artık bunla gurur duyun. Şuanda eminim Şehit Mehmet bizi duyuyordur, Mehmet de benim kardeşim, ben Mehmet’in yerine anneler gününüzü kutluyorum ellerinizden öpmek istiyorum” dedi.

Başkan Kaya, şuana kadar 105 şehit çocuğun hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Aynı zamanda da sadece şehit çocukları değil, ihtiyaç sahibi bir sürü çocuğumuz var. Çocuklarımızın adına da bir şeyler yapalım. Yaklaşık 23 bin çocuğumuza yardımcı olduk. Çocuklarımızın temel ihtiyaçları karşıladık, onlara destek verdik. Adana’dan Ağrı’ya kadar bütün çocuklarımıza yardımlar yaptık" diye konuştu.

Şehit annesi Aliye Kırmızı “Şu anlamlı hediyeniz için size çok teşekkür ederim. Hayırlarınızı Allah kabul etsin” dedi.

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