Yüreğir’de sokak sokak bayram temizliği

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde ilçenin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya konulan 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata dönüştüren ekipler, Ramazan Bayramı öncesi bahar temizliği çalışmalarını bayram temizliği ile birleştirerek bir taraftan sokak sokak genel temizlik yaparken bir taraftan da geniş sokak ve kaldırımları köpüklü suyla temizlendikten sonra tazyikli suyla yıkadı.

Çalışmalar kapsamında parklar, yürüyüş yolları ve sokaklar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı duraklar, çeşme gibi alanlar ve çöp konteynerleri özel araçlarla yıkanarak hijyen sağlandı.

Çevreye gelişigüzel atılan evsel atıkları toplayan görevlilere, yıkama tankerleri, yol süpürge araçları, çöp taksiler ve mini kaldırım temizleme araçları eşlik etti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, kısıtlama günlerinde vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda bayram yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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